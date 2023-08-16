Чемпионат Европы (жен). Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной, Франция – с Эстонией, Хорватия против Болгарии

16 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа В

Монца, Италия

Швейцария – Босния и Герцеговина – 18.00

Болгария – Хорватия – 22.00

Положение в группе: Италия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Болгария – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Босния и Герцеговина – 0-0 (0), Швейцария – 0-0 (0), Румыния – 0-1 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Эстония – Франция – 20.00

Положение в группе: Франция – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Испания – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Словакия – 0-0 (0), Финляндия – 0-0 (0), Эстония – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.