Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал контракт с клубом «Аль-Джазира» из ОАЭ.

С лета 2020 года спортсмен выступал за катарский «Аль-Ахли», где стал серебряным призером чемпионата страны и выиграл Кубок Катара. Команда расторгла контракт с ним из-за приглашения другого иностранца и превышения лимита на легионеров.

«Подписал контракт с клубом «Аль‑Джазира» из ОАЭ на время проведения Кубка страны», – сообщил российский волейболист.

Спиридонову 34 года. Он чемпион Европы-2013 в составе сборной России и двукратный победитель Мировой лиги (2011, 2013).

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