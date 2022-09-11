Польша — Италия, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Сегодня, 11 сентября на чемпионате мира по волейболу состоится главный матч турнира — финал. В матче за золото мирового первенства на площадке в Катовице сойдутся сборные Польши и Италии. Начало поединка в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть Бразилия – Словения, матч за третье место

Сборная Польши три раза становилась чемпионом мира и идет за четвертым титулом на домашнем стадионе. Команда легко прошла групповой этап, а в плей-офф, начиная с четвертьфинала, начались сложности. С трудом в пяти партиях была обыграна сборная США. В полуфинале был не менее сложный соперник — бразильцы, и тоже победа только на тай-брейке. Итальянцы также трехкратные чемпионы мира, но уже давно не забирались на вершину. Сейчас есть реальный шанс. Команда оставила позади олимпийских чемпионов французов, затратила меньше сил в полуфинале со словенцами, находится в отличной форме и готова взять титул. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть, используя разные источники:

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Более подробная информация о просмотре прямых трансляций чемпионата мира по волейболу находится здесь.

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