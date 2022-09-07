Италия — Франция, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

На чемпионате мира по волейболу 2022 года сформировались четвертьфинальные пары команд, и в первом матче 7 сентября на площадку в Любляне выйдут сборные Италии и Франции. Начало матча в 18:30 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале с сильнейшим из пары Словения — Украина.

В 1/8-финала итальянцы неожиданно легко переиграли сербов в трех партиях, а французом пришлось непросто в матче с Японией, исход поединка решил тай-брейк. Смотреть прямую трансляцию матча Италия — Франция можно, используя несколько источников:

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Более подробную информацию о просмотре матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года можно прочитать здесь.

Расписание чемпионата мира по волейболу 2022 среди мужчин