Бразилия — Иран, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Бразилия — Иран, игра 1/8-финала ЧМ по волейболу 2022, пройдет 6 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Победитель в четвертьфинале сыграет с командой, которая выиграет матч Сербия — Аргентина.

Смотреть онлайн матч Франция — Япония на чемпионате мира по волейболу 2022 можно в тематических телеграм-каналах, ВКонтакте или на пиратских сайтах, например http://sport-tv.biz/ и http://sport28.net/.

Подробнее о том, где и как можно посмотреть трансляцию чемпионата мира 2022 по волейболу в прямом эфире, можно узнать здесь.

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