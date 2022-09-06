Сербия — Аргентина, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Матч Сербия — Аргентина — 1/8-финала чемпионата мира по волейболу среди мужчин — проведут 6 сентября. Старт игры — в 18:30 по московскому времени

Победитель матча сразится с победителем встречи Бразилия — Иран в четвертьфинале чемпионата.

Смотреть онлайн матч Франция — Япония на чемпионате мира по волейболу 2022 можно в тематических телеграм-каналах, ВКонтакте или на пиратских сайтах, например http://sport-tv.biz/ и http://sport28.net/.

Подробнее о том, где и как можно посмотреть трансляцию ЧМ-2022 по волейболу, можно прочитать здесь.

Расписание матчей

Результаты матчей