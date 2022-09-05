Франция – Япония, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Франция — Япония, матч 1/8-финала чемпионата мира по волейболу среди мужчин, состоится 5 сентября. Время начала — 22:00 по московскому времени.

Победитель матча встретится со сборной Италии в четвертьфинале турнира.

Смотреть онлайн матч Франция — Япония на чемпионате мира по волейболу 2022 можно в тематических телеграм-каналах, ВКонтакте или на пиратских сайтах, например http://sport-tv.biz/ и http://sport28.net/.

Подробнее о том, где и как можно посмотреть трансляцию ЧМ-2022 по волейболу, можно прочитать здесь.

Расписание матчей

Результаты матчей