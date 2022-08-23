Константин Брянский: «Нужно пересмотреть сроки Спартакиады. Выходить на пик формы по несколько раз за сезон не только сложно, но и опасно. Люди не машины»

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский считает неоптимальными сроки проведения Всероссийской Спартакиады.

С 11 по 21 августа в рамках Спартакиады проходили волейбольные соревнования с участием сборных российских регионов. Победу одержала команда Татарстана.

– Это был очень даже интересный турнир. В преддверии сезона клубы получили возможность посмотреть игровые связки, увидеть в деле молодых ребят.

– Но график жестковатый?

– Это да. Во-первых, пришлось раньше выйти из отпуска. Во-вторых, восемь игр за 11 дней – реально много. Да и травмоопасно.

Вот мы, например, в самом начале столкнулись с проблемами этого плана. Благо к концу турнира успели их решить. Но упущенное не позволило нам выйти в финал (Брянский также тренирует «Динамо», игроки которого выступали на Спартакиаде за сборную Москвы и завоевали бронзу – Sports.ru).

– Если Спартакиада станет традиционной, какие моменты нужно учесть на будущее?

– В первую очередь нужно пересмотреть сроки. Середина августа – это рано. Все хотят побеждать, а для этого надо выходить на пик формы. Но делать это по несколько раз за сезон не только сложно, но и опасно. Люди не машины.

Плюс формула. Легионеры не играют, бывают травмы, и в этой связи ротация иной раз сходит на нет. А играть одним составом в таком ритме – проблематичная задача, – заявил Брянский.