Виктория Кобзарь о переходе в «Волеро Ле-Канне»: «Отличный клуб с хорошим отношением к русским игрокам. Попробовать себя в другом чемпионате интересно»

Российская волейболистка рассказала о переходе во французский клуб «Волеро Ле-Канне».

В этот клуб перешли еще трое россиянок – , Вита Акимова и Елизавета Кочурина. Также за «Волеро Ле-Канне» с прошлого сезона выступает Татьяна Симанихина.

– Русская пятерка во Франции, как так получилось?

– За всех пятерых говорить не могу. Хотя у всех нас один агент – Екатерина Федоровцева. Она сотрудничает с российскими игроками для агентства, которым руководит Боян Симурин. Поэтому, наверное, все мы оказались в одном клубе неслучайно.

Но конкретно я хотела найти вариант, где смогу именно играть, а не просто простаивать на замене. Мне необходима практика, нужно выходить на более профессиональный уровень.

«Волеро» показался самым оптимальным вариантом из имеющихся. Отличный клуб, с историей, с хорошим отношением к русским игрокам.

Да и поработать с зарубежным тренерским штабом, попробовать себя в другом чемпионате – это интересно. Европейский волейбол отличается от российского.

– Чем?

– Хотя бы своей подвижностью, игрой в защите. А игрокам полезно попробовать разные стили.

– На ваш переход повлияло, что туда едет целый десант россиянок?

– Если честно, когда мы договаривались с клубом, я об этом даже не знала. Все выяснилось постфактум. Наверное, это просто стало дополнительным плюсом. Но точно не было чем-то запланированным.

– Не страшно ехать за границу, учитывая, что у вас и опыта Суперлиги особо нет? Вы же играли этот сезон в «Северянке-2». А тут новая страна.

– Ехать в другую страну вообще не страшно. Татьяна Симанихина рассказывала, что к русским игрокам там относятся прекрасно.

Английский я знаю хорошо. Еще со времен юношеских сборных подружилась с некоторыми девочками-иностранками, до сих пор созваниваемся. Поэтому в бытовом плане никаких опасений нет.

Что касается отсутствия опыта Суперлиги, то, мне кажется, это компенсируется турнирами в составе сборной России по разным возрастам. Понятно, что легко не будет. И место в составе придется заслужить. Но конкуренции я не боюсь, – сказала Кобзарь.