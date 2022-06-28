Лига наций (жен). Китай сыграет с Бразилией, Доминиканская Республика встретится с Болгарией

28 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
28 июня
Китай – Бразилия – 17.00
Доминиканская Республика – Болгария – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (23 очка), США – 7-1 (21), Бразилия – 6-2 (18), Италия – 6-2 (17), Турция – 5-3 (16), Китай – 5-3 (16), Сербия – 5-3 (14), Таиланд – 4-4 (12), Польша – 4-4 (11), Доминиканская Республика – 3-5 (9), Канада – 3-5 (9), Бельгия– 3-5 (6), Германия – 2-6 (8), Болгария – 2-6 (5), Нидерланды – 1-7 (6), Южная Корея – 0-8 (0).