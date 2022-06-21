Сергей Гранкин о возвращении в Россию: «Безопасность семьи – один из факторов, почему переехал»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин объяснил причину перехода из «Берлина» в «Факел»

«Там, в Германии, мне было комфортно. Поэтому достаточно сложное решение. Не могу назвать Берлин домом, но там очень нравилось: отношение, да и все вокруг способствовало тому, чтобы давать результат, чтобы получать удовольствие от игры.

Жизнь в команде зацепила, потому что там все по-другому: к тебе иначе относятся, все отзывчивые, дружелюбные, нет никакой зависти, как обычно в России, когда за спиной что-то говорят.

Но в России поспокойнее — семья дома. А последние полгода они были со мной в Берлине. Ведь если ребенка в садик или школу отдашь, то непонятно, какой будет там жизнь.

От детей это не зависит, а родители могут «накачать» его — русский ведь. Безопасность семьи, конечно, один из факторов, почему переехал», – сказал Гранкин.