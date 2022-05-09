Тренер «Уралочки»: «Девчонки вчера зашли в раздевалку, и первое, что сказали – нужно отдать все силы, выиграть четвертую игру и ехать в Калининград»

Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Михаил Карполь прокомментировал игру команды в четвертом матче финальной серии женского чемпионата России против калининградского «Локомотива» (3-2).

«Девчонки вчера зашли в раздевалку, и первое, что сказали – то, что нужно отдать все силы, выиграть четвертую игру и ехать в Калининград.

Не было такого, чтобы кто-то опустил голову. Серия – настоящий триллер, достойный финала.

Сегодня не было какого-то ключевого момента, были качели, но нам все-таки удалось вырвать эту победу», – сказал Карполь.

Чемпионат России (жен). «Уралочка» Карполя отыграла 3 матчбола и победила «Локомотив» в четвертом матче финала

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