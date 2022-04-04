Чемпионат России (жен). Перенесенные матчи. «Минчанка» сыграет с «Заречье-Одинцово», «Локомотив» против «Уралочки»

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6 апреля пройдут перенесенные матчи 17-го тура женского чемпионата России по волейболу.

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Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

17-й тур

5 апреля

Минчанка – Заречье-Одинцово – 18.00

6 апреля

Спарта – Протон – 16.00

Локомотив – Уралочка – 20.00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Динамо-Казань – 23 победы – 2 поражения (66 очков), Динамо Москва – 21-4 (65), Локомотив – 20-4 (56), Тулица – 18-7 (53), Уралочка – 16-8 (47), Протон – 15-9 (42), Ленинградка – 13-12 (42), Динамо Краснодар – 10-15 (30), Енисей – 8-17 (25), Динамо-Метар – 8-17 (24), Спарта – 6-18 (22), Липецк – 6-19 (18), Минчанка – 5-19 (18), Заречье-Одинцово – 3-21 (8).

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