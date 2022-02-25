Кошелева о разрыве передней крестообразной связки колена: «Получила серьезную травму. Не думала, что это может случиться еще раз»

волейболистка , выступающая за итальянский клуб «Валлефолья», получила разрыв передней крестообразной связки колена.

«Два дня назад на игре я получила серьезную травму.

Сегодня мой диагноз звучит так: разрыв передней крестообразной связки колена. Честно скажу, не думала, что это может со мной случиться еще раз.

Последние два дня я была в разных состояниях – от шока до разочарования и непонимания!

Но сейчас, выдохнув и приведя мысли в порядок, хочу сказать: первое и самое важное – спасибо всем за ваши сообщения, слова поддержки и любовь, которую вы так щедро дарите! Я всегда говорила, что люди, которые меня окружают, – это подарок Бога. Ваша вера и оптимизм ведут меня вперед!

Спасибо моему клубу и всей команде за заботу, веру и профессионализм!

Я горжусь, что являюсь капитаном такого сильного клуба и точно знаю, что моя команда не остановится и продолжит показывать красивый и вдохновляющийся волейбол!

Я уже проходила этот путь 4 года назад и готова пройти его еще раз!

Через несколько дней меня ждет операция и непростой период восстановления, но я знаю точно, что пройду его с достоинством и стойкостью! И вернусь сильнее», – написала Кошелева.