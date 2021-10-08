Родственники афганской волейболистки Хакими опровергли информацию о том, что ее убили талибы. Спортсменка умерла в августе

Родственники афганской волейболистки Махджубин Хакими опровергли информацию о том, что спортсменка убита членами движения «Талибан» (запрещено на территории РФ).

Сегодня многие СМИ (в том числе Sports.ru) опубликовали новость, что в начале октября талибы обезглавили спортсменку и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы. Международная федерация волейбола (FIVB) тоже отреагировала, осудив любое насилие.

Как оказалось, Махджубин Хакими ушла из жизни еще в августе.

«Ее не убили талибы в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа («Талибан» пришел к власти 15 августа – Sports.ru), и ее тело было найдено в ванной комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин совершила самоубийство. Однако наша семья подозревает, что ее родственники со стороны жениха нечестны», – сообщил родственник Хакими.

Он поделился фотографией памятника на могиле девушки с именем и настоящей датой смерти, а также приложил фото обнаруженного трупа.

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