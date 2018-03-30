Туомас Саммельвуо о камбэке в матче с Бразилией: «Выпустил Подлесных и Куркаева, чтобы они дали команде энергии. Но уйти с 12:20… Не знаю, как это возможно»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды над Бразилией (3-1) в полуфинале Олимпиады в Токио.

В третьем сете российские волейболисты отыгрались со счета 12:20.

«Я выпустил (Ярослава) Подлесных и (Ильяса) Куркаева, чтобы они дали команде энергии. Но уйти с 12:20 – такие вещи… Я не знаю, как это возможно. Думаю, мы расслабились. Увидели счет: ужас.. Давайте просто играть. Наверное, Бразилия тоже расслабилась.

Потом мы догоняли, догоняли, отскок за отскоком – и заметили, что есть шанс. Иногда такие вещи бывают, да. Но четко сказать заранее, что надо сделать именно так – кто может? Никто», – сказал Саммельвуо.

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