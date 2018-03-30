Игорь Кобзарь о победе над Бразилией в полуфинале Токио-2020: «Начинаешь уже верить, что какие-то высшие силы нам помогают победить»

Российский волейболист поделился эмоциями от победы над Бразилией (3-1) в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио.

– Вы сегодня тащили сумасшедшие мячи.

– Не знаю, прямо уж таких сумасшедших не было. Может, один раз рукой зрелищно сыграл. А так не сказал бы, что достал что-то сумасшедшее. Сумасшедшие мячи, нам кажется, достают французы. Посмотрим, как это будет послезавтра.

– После героической третьей партии упустить этот матч было бы преступлением?

– Да я не думал об этом. Скорее думал, что такая партия должна еще больше нам помочь. Начинаешь уже верить, что какие-то высшие силы нам помогают победить.

– Сегодня вас поддержать пришли девчонки из сборной. Слышали их?

– Мы и чувствовали, и слышали. Русская речь, разборчивая. Девчонок тоже слышал, особенно в тяжелые моменты. Они понимают, когда надо поддержать, кричали, что они верят, что мы можем. Вера – крутая вещь.

– Что скажете о сборной Франции, с которой можете сыграть в финале?

– Россия – Франция – был бы очень красивый и замечательный финал. Французы обыграли поляков в четвертьфинале в сумасшедшей игре. Там тоже классные игроки с потрясающим характером. Это было бы украшением Олимпиады! – рассказал Кобзарь.

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