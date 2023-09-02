В команде «Ф-1» враждуют англичане и французы – «как в Столетнюю войну». Их замирят сборами на базе французского спецназа

Суровые нравы в «Альпин».

Самая ошеломляющая драма «Формулы-1» этого сезона – внутреннее самоперемалывание французской «Альпин». Еще после первых Гран-при прошлый босс команды Лоран Росси разносил своих же подчиненных в прессе за «некомпетентность», затем летом босс головного завода «Рено» Лука де Мео зачистил вообще всю руководящую верхушку команды (только технический директор Пэт Фрай добровольно сбежал в аутсайдер «Уильямс»). А затем новый босс Брюно Фамен рассказал, что «никого не убирали, просто не совпали позиции по развитию» в тот самый момент, когда бывшие шефы оценивали выставленные сроки развития как нереалистичные.

После Гран-при Японии драма продолжилась: Лука де Мео заявился на базы в Энстоуне и Вири для инспекции положения команды – и обнаружил много интересного!

Вообще визит проходил втайне, без предупреждений и прессы, но результаты утекли во издание L’ÉQUIPE. Оказывается, по итогу визитов де Мео собрал весь персонал английского Энстоуна (900 человек) – в самом большом сборочном отделе (его даже называют «Гоночной гаванью»), приказал подключиться по видео всему персоналу моторного подразделения во французском Вири (300 человек) и 40 минут вещал о грядущих изменениях.

О, как же оказалось весело!

Помимо ожидаемых отказов от «планов достижения побед через 100 гонок» как нереалистичных, утверждения нового шефа гоночной команды и обещания ускорения инфраструктурных изменений де Мео анонсировал самое удивительное – нужду в культурных переменах.

Оказывается, в «Альпин» до сих пор враждуют англичане и французы – причем настолько, что президент «Рено» в публичной речи высказался в стиле «вообще-то Столетняя война завершилась шесть столетий назад».

Тем не менее, франкофоны во время всех обедов садились за разные столы с англоговорящими, а во время выездов обычным делом было заселение англичан и французов в раздельные отели.

Де Мео отметил: больше такого не потерпят, как и перекладывания вины в стиле «проблема в моторе, проблема в аэрообвесе, проблема в стратегии». Теперь менеджмент всех уровней со следующего сезона займется сведением всех к общей работе и проживанию, а зимой штат «Альпин» ждет тренировочный лагерь французского полицейского спецназа GIGN для тимбилдинга – под девизом «кровь, слезы, и прежде всего – солидарность».

Вражда по национальному признаку – так вообще бывает в «Ф-1»?!

Иногда случается – когда сторонних (чаще всего английских) инженеров завозят в команды-гордости своих стран ради ускорения развития и привнесения новой культуры.

«Феррари», например, переживала такое волнами с каждой сменой главного инженера – к примеру, в середине 2010-х Скудерия сильно пострадала от сложностей с общением между итальянцами и англичанами. Причем проблемы накапливались десятилетиями, а англичане не работали с итальянской отдачей, но не уходили и досиживали контракты.

Похожая история происходила в «Феррари» и на рубеже 80-х и 90-х, когда Скудерия наняла одного из ведущих конструкторов «Ф-1» Джона Барнарда. Поначалу в Маранелло пытались перенять лучшее из английского подхода, все кончилось культурным конфликтом, и в итоге Джон конструировал итальянские машины в созданном специально под него отделении в Англии.

Однако дело не в национализме и не особенной конфликтности англичан.

Просто надо понимать, зачем их вообще нанимают в команды вроде «Феррари» – достаточно взглянуть вот на эту карту баз всех современных команд «Формулы-1»:

У восьми организаций из десяти есть завод или подразделение в Британии. «Мерседес» при заводском входе в «Ф-1» не открывал новую в Германии, а купил «Браун» – бывшую (вроде бы) японскую «Хонду», которая базировалась близ «Сильверстоуна». Американский «Форд» при приходе с брендом «Ягуар» тоже не стартовал где-то у себя. Австрийский «Ред Булл» тоже не открывал команду на родине. Американский «Хаас» тоже купил бывший завод «Маруси» и нашел модель партнерства с «Феррари» в Маранелло.

Просто все ищут доступ к самым компетентным и сильным инженерам, а в смысле автоспорта их больше всего в Британии.

И нанимать их куда-то за пределы острова с перевозкой семей очень сложно и дорого – часто они и сами не горят желанием. На подобные трудности жаловались и бывший шеф «Альфа Таури» Франц Тост, и нынешний босс «Феррари» Фред Вассер.

Для «Альфа Таури» все даже закончилось углублением транcформации и переносом еще большего количества работы на базы в Британию.

Как же тогда переманивать англичан за рубеж? Либо увеличенными контрактами, либо свободой в работе, либо невиданными полномочиями. И все эти факторы – автоматически потенциальные конфликтные точки с «местными» инженерами, если они делают примерно ту же работу. Особенно если культурные различия действительно есть – и в подходе к работе, и в методах, и в результате – если улучшения не приходят моментально (а в «Ф-1» они никогда не приходят моментально).

И в особенности если команда-наниматель – сборная страны, гордость, наивысшее национальное сокровище и достояние. Примерно как «Феррари».

В «Альпин» сложились все факторы для вражды англичан и французов

«Альпин» же – даже более интересный случай.

С одной стороны, она открыто объявлена боссами «Рено» «французской «Феррари»:

«Альпин» в «Ф-1» станет французской «Феррари». Во Франции этот спорт не вызывает страсти. Причина в том, что у французов нет такого же символа, как «Феррари» в Италии. Наша цель – привязать цвета команды к страсти.

Примерно как с «Фиат» 500 (компанию возглавлял де Мео – Sports.ru). Это была история, которая цепляла. Люди должны быть вовлечены».

Параллельно «Альпин» же позиционируется как «сборная Франции» – здесь французские пилоты, французское руководство, французская лицензия… И вообще, количество французского брендинга зашкаливает.

При этом «Альпин» – бывшая «Рено» – имеет базу в английском Энстоуне. Причем там разрабатывают и проводят шасси с первого дня первого возвращения французской компании в «Ф-1» в 2000-м (после покупки «Бенеттона» – бывшего «Тоулмэна»). Первоначальная база с первого «захода» в 1977-м – в Вири – сейчас полностью перестроена под моторное подразделение. Инвестировать в перенос отдела шасси во Францию – слишком дорого и долго.

Выходит, культурный и национальный раздел проходит в «Альпин» как раз по граням самой конфликтной зоны трения в «Ф-1». Перекладывание вины с неэффективного шасси на плохой мотор и обратно – это вообще классика «Ф-1». Даже в «Ягуаре» при переходе под крыло «Ред Булл» происходило то же самое. Разделение локаций, стран и национальностей только подстегивает.

Тем более, что моторный отдел «Рено» – тот самый, продукция которого еще в прошлом году отказывала каждую вторую гонку. А в 2014-м и 2015-м его работа чуть не довела лучшего инженера современности Эдриана Ньюи до депрессии.

В этом сезоне двигатели ломаются реже, но в битву за победы или хотя бы стабильную гонку за подиумы «Альпин» так и не вступила. Более того, лидирующая группа «Ф-1» только отдалилась – серьезное основание для внутренних поисков виноватых, если руководство накачивает эмоциональным давлением и ставит на пьедестал перед всей нацией?

После такого без побед у французов появляются вопросы к английской базе, оттуда точно прилетают ответные претензии – и все эскалируется.

У «Феррари» конфликты между итальянцами и англичанами проходили по той же схеме – в момент глубочайших провалов.

И знаете, ведь есть пример швейцарского «Заубера». У него тоже нет баз в Англии и большие трудности с привлечением зарубежных инженеров – однако ни одного рассказа о внутреннем конфликте. Потому что «Заубер» не позиционируется как «сборная Швейцарии».

В конфликтах виноваты не англичане и не французы, а чрезмерные нереалистичные ожидания.

Фото: East News/SIMON WOHLFAHRT / POOL / AFP; instagram.com/alpinef1team