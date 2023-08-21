Временный руководитель «Альпин»: «Команда не утратила уверенности в Сафнауэре»

Бруно Фамен не сомневается в компетентности экс-главы «Альпин» Отмара Сафнауэра.

После ухода Сафнауэра Фамен занял пост временного руководителя команды «Формулы-1». Спортивный директор Алан Пермейн также покинул «Альпин».

«Никто не отрицает, что Отмар Сафнауэр – хороший специалист. У Отмара и Алана большой опыт. Они настоящие активы для команды, мы прекрасно это понимаем. Но перед нами очень серьезный вызов, высокая конкуренция, и нужно на 100 процентов работать в одном направлении, в плотном сотрудничестве, и такого больше не наблюдалось.

Мы вовсе не утратили в них уверенности. Когда мы развиваем подобные проекты, очень нужно быть на одной волне – всей команде, топ-менеджерам. В какой-то момент мы осознали, что по некоторым вопросам у нас разные позиции.

Соперничество очень плотное, и нам всем хватает опыта понять, что продолжать работу бессмысленно, если позиции не на 100 процентов согласуются – каждый должен найти свой путь.

Мы никого не убирали. Мы просто решили следовать разными дорогами, так как взгляды не совпадали. Я говорю, что никогда не утрачивал уверенности в Отмаре, поскольку знаю о его навыках, о его предыстории. Он и Алан – очень качественные профессионалы в «Формуле-1». Но должно быть общее видение, а его не было», – заявил французский специалист.

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