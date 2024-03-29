Фанат «Арсенала» заявил, что Сака лучше Гиггза. Брат Райана красиво осадил болельщика

Сегодня фанатский аккаунт «Арсенала» в твиттере выложил довольно противоречивый пост, в котором утверждалось, что Букайо Сака лучше Райана Гиггза.

Если судить по результативности, то лучшим сезоном экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге был 1993/94. Он забил 13 раз и оформил еще 7 ассистов в 38 играх, а в финале сезона поднял трофеи АПЛ и Кубка Англии.

Сака же продемонстрировал такую же результативность в этом сезоне, но у него осталось еще 10 игр в запасе. Также у него на счету 8 ассистов – на один больше, чем у Гиггза.

Исходя из этих данный фанат заявил, что Букайо лучше Райана, подписав картинку со статистикой «Легенда Премьер-лиги? 🤣».

На защиту легенды «Юнайтед» встал его брат Родри. В ответ на вышеупомянутый пост он выложил инфографику со всеми трофеями, которые завоевал Гиггз на протяжении своей карьеры, подписав ее: «Удачи, Букайо».

Безусловно Сака является невероятно талантливым футболистом и заслуживает всех похвал, которые он получает за свои выступления за сборную Англии и «Арсенал». Однако Гиггз играл в другое время, когда полузащитники не были сосредоточены на голах и результативных передачах. В то время у сэра Алекса Фергюсона была команда, в которой было полно нападающих, которые могли забивать в любой игре.