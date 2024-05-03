Готовится к «Юнайтед»? Маккенни разместил новую аватарку в форме «МЮ»

Быстро удалил, но архивы помнят.

В пятницу днем игрок «Юве» Уэстон Маккенни внезапно сменил фотографию профиля. Вместо привычной картинки в форме туринского клуба появилось изображение, на котором он одет в майку «Манчестер Юнайтед».

Примерно через двадцать минут он все-таки поставил ту, которая не вызовет вопросов у фанатов бьянконери. Однако болельщики «Юнайтед» успели сделать скриншоты и задаться вопросом, а что это было.

Официальной информации не было, но по словам источников, знакомых с ситуацией, аккаунт Маккенни взломали. Однако некоторые предполагают, что это была шутка от самого Уэстона.

Американский хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни присоединился к «Ювентусу» в 2020 году, а его карьера развивается по спирали. Первый сезон в клубе у него получился неплохим, после чего он слегка сбавил обороты и его отдали в аренду в «Лидс».

В английской команде он выглядел неважно, а сам клуб вывалился в Чемпионшип. Маккенни вернулся в Турин и стал одним из лидеров. Его контракт истекает в следующем сезоне, а переговоры о продлении идут тяжело. Вполне вероятно, что летом его продадут.