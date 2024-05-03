🤷 «Бессмысленная фигура в середине поля». Фанаты «МЮ» не понимают восторгов от игры Санчо в матче с «ПСЖ»

Дортмундская «Боруссия» в великолепном стиле победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Одним из героев встречи стал вингер дортмундцев Джейдон Санчо, который захватил спортивную повестку первой половины сезона скандалом с Эриком тен Хагом.

Впечатляющую игру англичанина на правом фланге отметил даже сам наставник «МЮ», однако, болельщики «Манчестер Юнайтед» не понимают всех восторгов вокруг выступления Санчо.

Впрочем, их можно понять, ведь трансфер Джейдона обошёлся «МЮ» в £75 млн. Такую сумму оправдать непросто.

💭 «Я думаю, что смотрел другой матч. Я имею в виду, что он был хорош, но не настолько, как это преподносят в СМИ. Такое ощущение, что он сыграл на уровне Зидана в матче с Бразилией на ЧМ-2006».

💭 «Было всего несколько эпизодов, в которых он себя хорошо проявил. Он стал лучше, но точно не сыграл на £75 млн. Один отбор, пара хороших проходов. Хорошо, но не слишком».

💭 «Он задал слишком низкую планку. Теперь даже выступление на 7/10 выглядит так, будто он игрок мирового класса».

💭 «Нет голов, нет передач, какая-то бессмысленная фигура в середине поля. Прыгает и защищается так, словно им управляют через геймпад PlayStation. Да, он «вернулся».

💭 «Мы все были в восторге от Санчо, но его считали дерьмом Оле, Рангник и тен Хаг. Теперь я уверен, что ему было бы лучше, если бы вся команда процветала, но Санчо ничего не сделал, кроме как разочаровал нас».