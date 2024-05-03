Хейлунд не был первым выбором на позицию форварда. Тен Хаг подтвердил, что «МЮ» хотел Кейна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с легендой «Юнайтед» и экспертом Sky Sports Гари Невиллом.

«У нас были разные варианты, в том числе с такими талантами, как Расмус Хейлунд. Я видел нападающего, который уже доказал свою состоятельность. Мы хотели его подписать, но не смогли. И тогда мы обратились к Расмусу, потому что он талантлив».

Невилл поинтересовался, не имеет ли Тен Хаг в виду Харри Кейна, на что тот ответил: «Да, и вы знаете, что Кейн принесет вам 30 голов. Я думаю, что Расмус добьется этого, но ему нужно время».

«Несправедливо оценивать его так же, как Харри Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать двух игроков, потому что они очень разные. Но в случае с Хейлундом, я думаю, прошлым летом у нас был самый большой потенциал на позиции нападающего и мы очень довольны им. Но ему также нужно время, чтобы адаптироваться, и мы очень рады, что он показал свои возможности, забивая голы».

«У него был очень хороший период, когда он забил много голов, но до и после этого у него были некоторые проблемы с физическим состоянием, что нормально для молодого игрока, который только начинает расти.. Но это негативно сказывается на результатах команды, и с этим приходится мириться. Если говорить о болельщиках и тех, кто формирует мнение, то они не понимают или не хотят понимать этого».

«МЮ» оценивают именно так. Они видят только результат, но нам нужно время. Нужно смириться с тем, что процесс идет медленнее, и нельзя сразу же рассчитывать на борьбу за титулы в Лиге чемпионов и АПЛ.

В итоге Кейн перешел в «Баварию» и в этом сезоне уже забил 43 гола и отдал 11 результативных передач. Для сравнения весь «МЮ» в АПЛ отличился лишь 52 раза, что худший показатель среди клубов топ-10.