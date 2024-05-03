Джейдон Санчо одним матчем в ЛЧ вписал себя в историю, но возвращаться в «МЮ» все еще не собирается

Тен Хаг оценил.

Джейдон Санчо сделал 13 удачных обводок против «ПСЖ» – при 17 попытках. Это лучший результат в полуфинале Лиги чемпионов с апреля 2008 года, когда Лео Месси сделал 16 против «Манчестер Юнайтед». Также это рекорд по числу обводок в ЛЧ среди англичан.

Игра Санчо впечатлила и главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Скажем так: вчера он играл очень хорошо. Он очень хороший игрок. Вчера он показал, почему «Манчестер Юнайтед» купил его, и показал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это хорошо. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал тен Хаг.

Однако возвращения Санчо в «МЮ» ждать, судя по всему, не стоит. По данным The Telegraph, англичанин уйдет летом в другой клуб, если получится согласовать его трансфер.

Напомним, зимой Санчо ушел в аренду в дортмундскую «Боруссию» на шесть месяцев. В контракте нет опции выкупа.