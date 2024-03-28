Фабрицио Романо вынес вердикт Гарету Саутгейту, который может заменить Эрика тен Хага
«Манчестер Юнайтед» пока не связывался с Гаретом Саутгейтом по поводу тренерской работы, сообщает Фабрицио Романо, источник первого уровня.
На фоне множества спекуляций в средствах массовой информации в последнее время Романо отверг все подобные утверждения.
По словам итальянского журналиста, Саутгейт не будет обсуждать вопросы управления клубами как минимум до завершения Евро-2024.
Его контракт с Англией, срок действия которого истекает в конце этого года, остается предметом сомнений, он не близок к продлению прямо сейчас.
Романо также добавляет, что последние два месяца сезона 2023/24 будут иметь решающее значение для Эрика тен Хага.
Когда уже прекратятся все эти околофутбольные интрижки и скандалы....
МЮ прям этим хронически болен