Подпишет ли «МЮ» кого-то в этом месяце после операции Марсьяля?

«Манчестер Юнайтед» не намерен приобретать нападающего в этом месяце, несмотря на то, что Антони Марсьяль перенес операцию на паху, из-за которой он, как ожидается, не будет играть в течение 10 недель.

По данным The Athletic, клуб не планирует каких-либо крупных трансферов, и на данном этапе исключена даже аренда.

Марсьяль, отсутствующий с 17 декабря, не является ключевой частью плана Эрика тен Хага. 28-летний игрок вышел в стартовом составе всего в пяти матчах Премьер-лиги, забив лишь один гол в очередном неудачном сезоне.

Летом «Юнайтед» снова рассмотрит возможность усиления атаки. К тому времени контракт Марсьяля должен был истечь.