Тен Хаг после поражения от «Сити»: «Боевой дух у нас хороший, думаю, что мы на подъеме»
«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:0, и для многих болельщиков это конец света.
Однако Эрик тен Хаг старался сохранять позитивный настрой. Голландец напомнил болельщикам, что до сегодняшнего дня "красные дьяволы" одержали победу в трех матчах.
«Три предыдущих игры мы выиграли, и настроение у нас очень хорошее», — сказал он после матча, цитирует «Атлетик».
«Боевой дух очень хороший, поэтому я думаю, что мы на подъеме. Старт был трудным, но мы на подъеме.
У нас возвращаются игроки после травм, и я уверен, что наша команда станет сильнее».
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