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Тен Хаг после поражения от «Сити»: «Боевой дух у нас хороший, думаю, что мы на подъеме»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:0, и для многих болельщиков это конец света.

Однако Эрик тен Хаг старался сохранять позитивный настрой. Голландец напомнил болельщикам, что до сегодняшнего дня "красные дьяволы" одержали победу в трех матчах.

«Три предыдущих игры мы выиграли, и настроение у нас очень хорошее», — сказал он после матча, цитирует «Атлетик».

«Боевой дух очень хороший, поэтому я думаю, что мы на подъеме. Старт был трудным, но мы на подъеме.

У нас возвращаются игроки после травм, и я уверен, что наша команда станет сильнее».

4 комментария

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Злой Руся
Он дурак или притворяется??
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Real_v_dushe
Это унизительно и оскорбительно должно быть для болельщиков МЮ, такие слова - это что-то из ряда вон.
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Борис Энгельгардт
да, об нас вытер ноги соперник нашего уровня, но мы обыграли аутсайдеров с разницей в 1 гол, поэтому мы идем к вершине
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7gsjfwygq6
Ответ Злой Руся
Он дурак или притворяется??
Он лысый пряник
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