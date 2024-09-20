Во время игры за сборную игрок «МЮ» случайно попал мячом в судью. Фергюсон устроил ему мощную взбучку

Легендарный шотландский тренер сэр Алекс Фергюсон вошел в историю не только «Манчестер Юнайтед», но и всего мирового футбола. За время работы на «Олд Траффорд» он приобрел репутацию бескомпромиссного тренера, в чем убедился ни один из его бывших игроков.

Но сейчас нас интересует история, которая произошла с бывшим хавбеком сборной Шотландии Майклом Стюартом, который провел в «Юнайтед» долгих восемь лет. В эфире Premier Sports' Scottish Football Social Club он вспомнил, как соотечественник угрожал его выгнать из клуба.

«Я играл за сборную Шотландии U21 в Пейсли против Северной Ирландии. Мы превосходили соперника, был самый конец матча, счет на табло 1:1. Команда рвалась вперед, судья свистит нам фол, которого не было, и я подхватил мяч».

«Я хотел ударить его об землю, но он вырвался у меня из руки и попал прямо в судью. Так мне дали красную карточку».

«На следующий день ехал в Манчестер и думал: «Получилось нехорошо, но проблем не будет». И вот, я приезжаю на тренировку, и как только оказался на территории базы, один из игроков зашел в раздевалку и сказал: «С тобой хочет поговорить главный тренер».

«Я поднялся к нему в кабинет, а он просто устроил мне жесточайший разнос: «Если ты еще раз даже подумаешь о том, чтобы сделать что-то подобное, твой зад окажется за дверью еще до того, как он коснется земли. Ты представляешь этот клуб, и если ты думаешь, что такое сойдет тебе с рук, у тебя нет ни единого шанса». А потом добавил: «Никогда не думай, что я не знаю, что происходит в международных матчах, потому что я знаю все».

Стюарта все-таки убрали из клуба. Летом 2004 года сэр Алекс Фергюсон заявил, что у игрока нет будущего в клубе и он может свободно уйти.