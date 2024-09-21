😯 Тен Хаг снова намекнул, что Рэшфорду стоит изменить образ жизни
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в очередной раз высказался о готовности Рэшфорда к сезону. И снова с намеком.
«Я думаю, что он всегда знал, как и каждый игрок, насколько важен образ жизни.
Когда у вас неправильный режим, вы не можете работать хорошо работать.
Вы не добьетесь нужного уровня, когда у вас нет хорошей и дисциплинированной жизни вдали от Каррингтона (база «МЮ» - примечание Sports)», - уверен голландец.
Намек или факт?