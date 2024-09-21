😯 Тен Хаг снова намекнул, что Рэшфорду стоит изменить образ жизни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в очередной раз высказался о готовности Рэшфорда к сезону. И снова с намеком.

«Я думаю, что он всегда знал, как и каждый игрок, насколько важен образ жизни.

Когда у вас неправильный режим, вы не можете работать хорошо работать.

Вы не добьетесь нужного уровня, когда у вас нет хорошей и дисциплинированной жизни вдали от Каррингтона (база «МЮ» - примечание Sports )», - уверен голландец.

Намек или факт?