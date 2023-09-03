Стали известны подробности перехода Мэйсона Гринвуда в «Хетафе».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предложил Мэйсону Гринвуду индивидуальный пакет услуг ради его отъезда в Испанию.

Он включает в себя городскую виллу с шестью спальнями стоимостью £8000 в месяц. Дом расположен рядом с тренировочным лагерем его нового клуба. Также игроку будет доступен частный переводчик в формате 24/7.

Семья и друзья могут регулярно приезжать, чтобы составить компанию Мэйсону. Его отец, который курировал частные тренировки, когда «Юнайтед» принимал решение судьбы игрока, скорее всего, переедет с ним.

Напомним, что Гринвуд ушел в сезонную аренду в «Хетафе».

Ранее «Юнайтед» официально заявил, что футболист больше не будет выступать за клуб. Гринвуд был отстранен от тренировок с командой в январе 2022 года.