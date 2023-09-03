United Tweets
Блог

😮 «Юнайтед» настолько хотел избавиться от Гринвуда, что предложил ему огромную виллу и круглосуточного переводчика в Испании. Что за безумие? 🤯

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

Стали известны подробности перехода Мэйсона Гринвуда в «Хетафе».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предложил Мэйсону Гринвуду индивидуальный пакет услуг ради его отъезда в Испанию.

Он включает в себя городскую виллу с шестью спальнями стоимостью £8000 в месяц. Дом расположен рядом с тренировочным лагерем его нового клуба. Также игроку будет доступен частный переводчик в формате 24/7.

Семья и друзья могут регулярно приезжать, чтобы составить компанию Мэйсону. Его отец, который курировал частные тренировки, когда «Юнайтед» принимал решение судьбы игрока, скорее всего, переедет с ним.

Напомним, что Гринвуд ушел в сезонную аренду в «Хетафе».

Ранее «Юнайтед» официально заявил, что футболист больше не будет выступать за клуб. Гринвуд был отстранен от тренировок с командой в январе 2022 года.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Батыров
Почему из-за того что избавиться хотел , может просто хотят помочь парню ! И конракт не разорвали , что очень хорошо, надеюсь он там забьёт много
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Ботвинник
Чистоплюи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Переводчика наняли и виллу АЖ С ШЕСТЬЮ СПАЛЬНЯМИ дали. ОФИГЕТЬ, ну ничего себе. Это же так необычно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
комплекс вины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный
Хотели бы избавится давно бы избавились просто клуб не хочет терять такие деньги вот и отдали в аренду если заиграет чтоб либо продать либо оставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Илющенко
Ответ Руслан Батыров
Почему из-за того что избавиться хотел , может просто хотят помочь парню ! И конракт не разорвали , что очень хорошо, надеюсь он там забьёт много
Потому что двери в МЮ для него не закрыты навсегда. Даже в заявлении Арнольда указано, что в МЮ не будет ВОЗОБНОВЛЕНИЯ карьеры. Так что не факт, что мы больше не увидим его в красной футболке. Если начнёт тащить в Хетафе и будет образцово себя вести, вполне возможно, что после аренды его вернут в первый состав
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий