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Карлики, много «семерок» и дань уважения кумирам. Гарначо своеобразно отметил свой день рождения

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

Такого мы еще не видели.

1 июля Алехандро Гарначо исполнилось 19 лет, и он с размахом отметил это событие со своими друзьями.

Вероятно, праздник получился слишком отвязным, чтобы делиться оттуда фотографиями, как это бывает обычно. Однако все же несколько кадров из-за закрытых дверей просочилось в сеть. По ним видно, что главной темой вечеринки стал дебют Гарначо за аргентинскую сборную: гости получали сладости и футболки в бело-голубых цветах, торт был исполнен в той же гамме.

Презентовали торт два мужчины с карликовостью, которых Гарначо, видимо, нанял для развлечения гостей. И они явно стали героями вечера.

Они оба были облачены в формы сборных: один из них носил футболку Месси, а второй — Роналду. Вероятно, таким образом 19-летний нападающий решил выразить свое уважение к кумирам.

Привлекает внимание и «семерка», изображенная на торте. На данный момент Гарначо выступает под номером 49, однако он, видимо, надеется в скором времени стать преемником Криштиану и унаследовать легендарный №7.

Алехандро явно отлично оторвался на свой день рождения.

2 комментария

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Евгений Квасников
красава. верю в будущую 7 мю.
+1
0
+1
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Bazilic
Просто piz…
0
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