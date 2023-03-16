11 комментариев

Очень перспективный бунтарь.

Летом 2020-го «Манчестер Юнайтед» активно закупался европейскими юниорами: на горизонте виднелся Брексит, из-за которого переходы игроков до 18 лет становились невозможными. Брали всех подряд.

Одна из таких спонтанных покупок − юный талант «Атлетико» Алехандро Гарначо.

В этом сезоне на вингера очень полагается Тен Хаг: регулярные выходы на замену и больше тысячи минут во всех турнирах. С «Бетисом» Гарначо не сыграет из-за травмы голеностопа, полученной в игре с «Саутгемптоном» − из-за этого пропустит и поездку в сборную Аргентины (да, его уже вызывают).

Но это не значит, что о прогрессе Алехандро не стоит рассказывать.

Гарначо правда мог играть за Испанию, но выбрал Аргентину − из-за мамы

История Алехандро до этого сезона − повторение десятков похожих: все детство (оно проходило на юго-западе Мадрида) с мячом, мечты попасть в академию «Атлетико» или «Реала» (в итоге провел пять лет в «Атлетико»), пачка голов в турнире La Liga Promises, переезд в Англию, дебют в конце сезона-2021/22, когда команда уже ни на что не претендовала.

Выделяются только две детали.

Алехандро дебютировал за основу «Юнайтед» в конце апреля: появился на пару минут против «Челси». К этому моменту 17-летний форвард вывел юношей в финал (5+3 в 5 матчах, в финале добавил дубль), стал лучшим игроком U-18 в сезоне и закрепился в команде U-21.

За первой игрой Алехандро с трибун наблюдала семья : родители Алекс и Патрисия.

«Я не могу выразить словами то, что сейчас чувствую. Мечтал об этом моменте с 4 лет, − писал в соцсетях Гарначо. − Хочу поблагодарить всех в клубе за предоставленную возможность, мою семью за то, что всегда были со мной, друзей и всех болельщиков за постоянную поддержку. Нужно продолжать тяжело работать, чтобы таких вечеров было больше. И помните, ребята, мечты действительно сбываются»

Фраза «Мечты действительно сбываются» не случайна − Гарначо уже использовал ее раньше. Подписал так фотографию с Лионелем Месси на тренировке сборной Аргентины. Да, Алехандро вызвали в национальную команду еще до дебюта в «Юнайтед».

Конечно, прошлой весной Гарначо за сборную не сыграл: просто потренировался с основой, а потом поехал к Хавьеру Маскерано в U-20. Это обычная практика для Аргентины, да и вообще большинства сборных: важно успеть перехватить футболиста с двойным гражданством до прихода второй федерации − так же было с Матиасом Соуле из «Ювентуса» (0 матчей за основу на момент вызова).

Ах да, двойное гражданство! Отец Алехандро − испанец, мать − из Аргентины, поэтому пацан доступен для обеих сборных. Но мама не оставила Испании шанса: дарила сыну бело-голубые футболки. И даже мяч в национальных цветах.

Но разве кто-то удивлен такой увлеченности? Мы видели, как радуются аргентинцы победе на чемпионате мира.

Энди Миттен − автор десятков книг и текстов про «Ман Юнайтед» − рассказывал о своем знакомстве с Патрисией в начале апреля 2022-го: «Команда играла с «Арсеналом» на выезде. Гарначо еще не дебютировал, но был на замене. Мать Гарначо была вместе с нами на трибуне для выездных фанатов. Она подошла купить выпуск нашего фанзина United We Stand и сказала, показывая на игроков «МЮ»: «Мой сын играет с этой командой. Его зовут Алехандро».

Одержимость Патрисии футболом перевесила: и победу в юношеском Кубке Англии, и во взрослом Кубке лиги Алехандро праздновал с аргентинским флагом. Правда, в 2021-м Гарначо все же играл за юношеские сборные Испании, но вероятно, потому что возможности попасть в Аргентину просто не было: молодежные сборные не собирались из-за ковида.

Из-за нескольких матчей за испанские сборные и места рождения даже появилась версия, что ему не рады в Аргентине. Гарначо добавили в расширенный состав сборной на ЧМ, но в окончательный он не попал даже после травм Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа. Взяли более опытных Анхеля Корреа и Тьяго Альмаду, но Алехандро лайкнул твит «Они не вызвали Гарначо из-за того, что он испанец». Кажется, просто грусть в конкретный день − позже Гарначо вместе с братом Роберто праздновал победу.

Теперь выбор Испании просто невозможен: не даст не только мама, но и Лисандро Мартинес. Одноклубник относится к Алехандро как к младшему брату − в марте 2023-го их вместе вызвали в сборную.

«Гарначо здесь, со мной − забудьте [про сборную Испании], − в интервью TyC Sports Мартинес закрыл тему. − Я прослежу за тем, чтобы Алехандро играл за Аргентину».

С Мартинесом лучше не связываться. Правда, Лисандро не доследил за одноклубником в матче с «Саутгемптоном». Теперь придется ехать самому.

Гарначо одержим Роналду − даже трусы бренда CR7

Вторая деталь, которую мы обещали на старте: Marca писала, что Гарначо выбрал Манчестер только из-за того, что в «Юнайтед» когда-то играл Криштиану Роналду. Хотя вряд ли Алехандро помнит первый этап португальца в Манчестере: Гарначо было 5, когда кумир перебрался в «Реал».

«Ну и что тут выделяющегося?» − спросите вы. Масштабы одержимости − учитывая, что у аргентинцев есть свое божество.

С позицией (играет слева со смещением под правую) и игровым номером (49 = 7 в квадрате) все понятно. А как насчет празднований?

Вот SIIIIIIIU из молодежки.

Еще один SIIIIIIIU после гола в финале юношеского Кубка Англии − фаны подыграли и выдохнули вместе.

Кстати, после гола Гарначо фанаты «Юнайтед» пели Viva Garnacho – так они обычно приветствуют Криштиану.

А вот снятая перед трибунами футболка с номером (хотя судя по поддетой майке, больше похоже на Месси).

Еще одно копирование: палец указывает на землю. «Это я, я».

Алехандро красиво замкнул историю с празднованиями: в матче против «Сосьедада» в Лиге Европы забил дебютный гол за «Юнайтед» с передачи Роналду, обнялся с португальцем и попросил повторить его новое празднование: сложенные на груди руки.

Криш улыбнулся и разрешил.

Продолжаем перепись одержимости Гарначо. В январе (Роналду уже не было в клубе) Алехандро готовился к выходу на замену в матче с «Эвертоном» − и засветил трусы. CR7 − бренд Криштиану.

Еще одна параллель (ее отметил Рио Фердинанд) − матч с «Фулхэмом» перед чемпионатом мира. Гарначо вышел в конце при счете 1:1 и забил победный.

«Я ни в коем случае не говорю, что Алехандро – новый Роналду или станет им в будущем, но это было в стиле Криштиану.

Вспомните гол, который он забил в ворота «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж» [в 2007 году] – это стало катализатором для победы в чемпионате, нам был очень нужен этот момент», – вспоминал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Действительно похоже: и по таймингу, и по позиции, и по скорости рывка.

Роналду, кажется, наслаждался таким вниманием и подыгрывал: фотографировался с семьей Гарначо, а после хет-трика «Норвичу» (Алехандро впервые попал на лавку) подарил ему мяч.

Аргентинец в инстаграме назвал Роналду «величайшим игроком» − в комментарии пришел Серхио Агуэро: «Просто ты еще не играл с лучшим – Месси». Ждем, когда Алехандро сможет сравнивать.

Важное отличие от кумира − отношение к татуировкам. У Гарначо забиты руки и ноги: есть герои «Капитана Цубасы», «Побега из тюрьмы» − но нет изображений самого Роналду. Кажется, Алехандро уважает любовь португальца к чистому телу.

«МЮ» воспитывает Гарначо − наказали даже за опоздание

Тен Хаг признавался , что прогресс аргентинца изменил трансферные планы − в том числе и необходимость покупки Гакпо, которого вели с лета: «Да, я всегда готовлю долгосрочный план на 2-3 окна вперед. Но события вносят коррективы − например, кто ожидал такого развития Гарначо?»

С начала ноября Алехандро − стабильный игрок обоймы: не выходил только в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом», когда Тен Хаг делал оборонительные замены. Хотя мог бы стать частью команды еще раньше − и дело не в уходе Роналду или ментальных проблемах Санчо. Просто Тен Хаг воспитывал провинившегося игрока.

«Гарначо был хорош, но он знает, что мы многого от него ожидаем, − говорил Бруну Фернандеш после того самого матча с «Сосьедадом», в котором забил Алехандро. − В предсезонном туре он показывал не лучшее отношение к делу, поэтому до сих пор не получал возможности. Сейчас он получает свой шанс, потому что лучше тренируется, у него другое отношение к делу, и он этого заслуживает».

Еще в конце июля The Athletic дал инсайд: в предсезонном туре по Азии и Австралии был игрок, который ни разу не сыграл − Тен Хаг наказал его за два опоздания на командные собрания. Все указывало на Гарначо, позднее Daily Mail подтвердил и добавил деталь: еще при переходе из «Атлетико» скауты сомневались в дисциплине Алехандро − например, он тренировался с развязанными шнурками.

Это подтверждал и тренер Хесус Адольфо Маркос, работавший с ним в «Атлетико»: «Мы сразу решили: Алехандро должен жить в гостинице при академии, а не дома. Потому что плохо учился. Он был умным (умнее других мальчишек), но проблемным парнем: тайком проносил еду в комнату, прятал телефон и сидел в нем до поздней ночи». Но добавлял: «Особые игроки вроде Алехандро могут быть бунтарями». Особенно в 15 лет.

Хесус отмечал правильную реакцию Гарначо. В одном из матчей Алехандро заменили в перерыве − настолько отвратительно он играл. Без него команда выиграла 6:0. «Мы все ожидали негативной реакции или жалоб, но все было наоборот. Алехандро отреагировал с невероятной зрелостью: очень усердно работал всю неделю. Он умный мальчик, который знал, что был неправ, и у него не было причин злиться».

Все инсайды из «Юнайтед» согласны с оценкой Маркоса: Гарначо − очень талантливый футболист, который понимает свои косяки и исправляется. Поэтому Тен Хаг не поставил крест на аргентинце, как и потом не ставил на опоздавшем Рэшфорде, и не отправил в аренду (хотя форвардом интересовались два десятка клубов) − хотел держать Гарначо рядом и контролировать настрой. После предсезонки тот действительно изменил подход к делу: одним из первых приходит на тренировку и не опаздывает на собрания.

«Думаю, главный тренер поступал правильно, не выпуская его на поле в начале сезона, − говорил экс-футболист «Юнайтед» Уэс Браун, который сейчас работает на клубном ТВ. − Я знаю, что он тренировался с ребятами каждый день и, наверное, был разочарован тем, что не начал играть раньше».

Джеймс Дакер из The Telegraph подтверждает, что это часть стратегии: клуб не хочет взваливать на 18-летнего парня слишком много. И засыпать Алехандро деньгами: в обсуждении нового контракта предлагают низкую основу (30 тысяч фунтов в неделю), но серьезные бонусы, которые не дадут 18-летнему парню забить и плыть по течению.

Гарначо − дерзкий пацан. «Юнайтед» это нравится

Все, кто следил за Гарначо дольше минуты, отмечают здоровую дерзость и высокомерие. Даррен Флетчер (не только экс-футболист «МЮ», но и технический директор клуба) говорил, что ему нравится энергетика Алехандро. Рио Фердинанд объяснял подробнее:

«Мы работали на выездном матче против «Саутгемптона» для BT Sport. Гарначо тогда оказался на скамейке запасных. Мы вели эфир с поля, а Алехандро разминался перед игрой. Мы всегда зрительно контактируем с игроками на поле, и обычно они нас приветствуют: помашут, подмигнут или как-то еще.

Но этот чувак просто отсканировал меня сверху вниз, как будто я какой-то парень с улицы. Посмотрел на меня сверху вниз и побежал разминаться дальше. Либо он никогда не изучал историю нашего клуба, либо подумал: «Рио, ты не на моем уровне». Как будто он мысленно сказал мне: «Я достигну намного большего в футболе, чем ты». Вот такую энергетику я от него получил.

Мне нравится такое высокомерие в молодых игроках».

После ответного матча с «Барселоной» (Гарначо не забил, но поучаствовал во втором голе) Алехандро повторил празднование Педри − а в соцсетях дерзко подписал: «Дальше идет большая команда».

Все это может выглядеть как откровенное неуважение к легенде клуба и сопернику. Но Тен Хагу нравится.

«У него есть важное умение − уверенность в себе. Главное − не переусердствовать с этим качеством», − отмечал тренер после ноябрьского матча с «Фулхэмом».

Стиль игры Гарначо − как он сам. Второго такого в «МЮ» нет

Тен Хаг прав – чрезвычайная уверенность Гарначо в себе и правда иногда поражает.

Не сказать, что тренер всегда в восторге. «Его недовольство заменами? Я знаю, он эмоциональный парень, и в этом его сила. Гарначо хочет победить. Он хочет играть, не хочет пропускать ни минуты. Я думаю, что это хороший знак. Он полностью уверен в себе, оказывает влияние на игру и представляет угрозу для соперника, − объяснял уникальность Алехандро в январе Эрик. − Он играет оживленно, создает моменты, но должен забивать. Все игроки должны быть смелыми, это то, что характеризует Гарначо, чувствую смелость в его игре, но он должен забивать. Но нападающий должен забивать, отдавать голевые передачи и напрямую влиять на исходы матчей. Конечно, я ценю его активность и самоотдачу в прессинге. Но это то, что просто должно быть. Если Гарначо не может дать нам что-то большее, то обязан делать хотя бы какие-то базовые вещи».

Нет сомнений, что Тен Хаг специально ругает Алехандро открыто. Дело в том, что еще одна привычка аргентинца от Роналду – тотальная помешанность на саморазвитии: «Постоянно смотрю на действия защитников. Часто делаю это прямо по ходу игры и когда сижу на скамейке. Хочу понимать, что конкретно надо делать, чтобы всегда выходить победителем. Пересматриваю матчи дома и анализирую, слежу за движениями. Мне это нравится. Считаю, что такой подход помогает быстрее прогрессировать».

Самоуверенность Гарначо отражается на его игровом стиле. Аргентинец постоянно лезет вперед, часто спешит, но продолжает брать игру на себя и легко переживает ошибки. Это отличное качество для 18-летнего пацана, который хочет добиться успеха. У «МЮ» вообще нет таких прямолинейных вингеров – и это комплимент.

Выборка чересчур мала, но Гарначо почти по всем параметрам превосходит партнеров чуть ли не в два раза. Антони совершает продвигающие рывки практически так же часто, но Алехандро неплохо играет обеими ногами.

Прямолинейность не означает, что у Гарначо нет игрового интеллекта. Он хорошо чувствует момент для рывка и находит свободное пространство.

Защитник пытается поймать Гарначо в офсайдную ловушку – тот оперативно остановился.

Еще Алехандро любит начинать движение, открываясь максимально широко. Типичная атака «МЮ» с Гарначо: против «Фулхэма» он начинает движение прямо возле боковой линии.

Партнер, в нашем случае Скотт Мактомини, освобождает пространство.

Гарначо протискивается за счет техники, толкается за счет хорошей физики. Если выходит – «МЮ» почти гарантированно получает опасный момент.

Но постоянно брать на себя игру Гарначо еще не готов. Вот пример из дерби с «Ман Сити»: много времени и свободного пространства – и странное помутнение.

Хорошо, что мяч отскочит обратно: «Юнайтед» забьет, а Гарначо оформит ассист.

Тен Хаг все понимает: «Вы можете заметить, как он постепенно встраивается в нашу игру и обыгрывает соперников. Остановить Алехандро трудно. Я всегда говорил, что Гарначо умеет создавать опасность возле чужих ворот. Я сказал ему, что скоро настанет время, когда он будет оказывать влияние на команду, выходя в старте. Но пока он явно не готов. Ему всего 18 лет, не стоит спешить. Мы будем постепенно подводить Гарначо к основе».

Гарначо – результат здорового подхода тренерского штаба к молодым игрокам. Играет не так часто, но если выходит, то приносит максимальную пользу. Очевидно, что с увеличением игрового времени эффективность немного просядет, но у Гарначо есть талант, чтобы дать «МЮ» не только технику и скорость.

Веру Тен Хага подтверждает The Athletic: уход Гарначо в аренду не рассматривают, голландец явно рассчитывает на вингера. «Реал» также в пролете – Давид Де Хеа сказал, что в Испанию аргентинца не отпустят ни за какие деньги.

Ну и как не поверить легенде?

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins, Justin Setterfield, Alex Livesey; Instagram/garnacho7; Twitter/ESPNFC