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Позиция «ПСЖ» по поводу продажи Мбаппе в «Манчестер Юнайтед»: это реальный вариант, если Катар купит клуб

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Как сообщает Daily Mirror, «Пари Сен-Жермен» «открыт» для перспективы продажи Килиана Мбаппе «Манчестер Юнайтед», если поглощение шейха Джассима будет успешным.

Сообщается, что Мбаппе может перейти на «Олд Траффорд», где он потенциально может конкурировать с Эрлингом Холандом из "Сити".

Француз отказался продлевать свой контракт с ПСЖ, а это означает, что он может уйти в качестве свободного агента следующим летом.

И гиганты Лиги 1 предпочитают продать его сейчас, а не потерять бесплатно.

The Daily Mirror также добавляет, что отношения между «ПСЖ» и «Реалом» обострились после трансферной саги прошлым летом.

Это исключает возможность продажи Мбаппе в «Лос Бланкос», что делает «Манчестер Юнайтед» жизнеспособным вариантом.

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