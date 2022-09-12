Роналду-младший сфотографировался с Антони. Забавно, что они почти одного роста

Антони недавно посетил академию «Манчестер Юнайтед», где встретился с тремя молодыми людьми.
Бразилец сфотографировался с Роналду-младшим, Эдсоном ДеДжонге-Сейросом и Тунде Шортайром.
Фаны в социальных сетях быстро отметили, что старший сын Криштиану Роналду почти такого же роста, как Антони.
💬 Supreme__tz: «Антони такой низкий или CR7-младший такой высокий?»
💬 UTDazy: «Антони такой маленький».
💬 Mr_YANG: «Криштиану-младший уже выглядит крупным игроком среди своих парней».
Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!
Комментарии