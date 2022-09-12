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Роналду-младший сфотографировался с Антони. Забавно, что они почти одного роста

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Антони недавно посетил академию «Манчестер Юнайтед», где встретился с тремя молодыми людьми.

Бразилец сфотографировался с Роналду-младшим, Эдсоном ДеДжонге-Сейросом и Тунде Шортайром.

Фаны в социальных сетях быстро отметили, что старший сын Криштиану Роналду почти такого же роста, как Антони.

💬 Supreme__tz: «Антони такой низкий или CR7-младший такой высокий?»

💬 UTDazy: «Антони такой маленький».

💬 Mr_YANG: «Криштиану-младший уже выглядит крупным игроком среди своих парней».

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