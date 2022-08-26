Невилл сумасшедше отреагировал на гол «МЮ» в ворота «Ливерпуля», комментируя матч. За это его раскритиковали в соцсетях

Бывший игрок «Юнайтед» Гари Невилл и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагером вместе комментировали встречу команд в прямом эфире телеканала Sky Sports.

Когда Джейдон Санчо вывел «красных дьяволов» вперед, Невилл не смог сдержать эмоций и страстно отреагировал на гол своей бывшей команды. Посмотрите, как при этом потерянно выглядел Каррагер:

Зрители, смотревшие матч по телевизору, услышали ликование Невилла. Конечно, вполне логично, что легенда «МЮ» радуется голу своей бывшей команды в матче с принципиальным соперником. Вот только Гари, вероятно, забыл, что игру смотрят не только фанаты «дьяволов».

Болельщики в соцсетях были недовольны тем, что комментатор так яростно поддерживает один клуб. Фанаты хотели услышать беспристрастный репортаж. Вот что болельщики пишут об этом в соцсетях:

«Мда, старый добрый беспристрастный комментарий…»

«Я не понимаю, как Невилл и Каррагер работают вместе. Если бы кто-то вот так закричал мне в лицо, я бы как минимум замахнулся».

«Говорю как фанат «Юнайтед», эти двое не должны комментировать матчи «МЮ» против «Ливерпуля», это просто раздражает. Хочется видеть беспристрастных экспертов».

«Мнит из себя профессионала, а сам орет, как маленький ребенок. Иди на трибуну и болей вместе с фанатами. На телевидении должны работать беспристрастные эксперты».

«Это как нужно орать, чтобы в трансляции были так отчетливо слышны крики, учитывая, что микрофон находится довольно далеко ото рта…»

Согласны с таким мнением фанатов?