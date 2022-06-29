Бруну Фернандеш отдыхает в Барселоне: фанаты «МЮ» просят его привезти в Манчестер Де Йонга

Бруну Фернандеш наслаждается отдыхом в Барселоне со своей любимой женой Аной Пиньо. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в соцсетях поделился фотографиями и видео из Барселоны. Бруну заслуженно отдыхает!
Однако фанаты считают, что «Агент Бруно», как его шуточно называют болельщики, прибыл в столицу Каталонии с другой целью.
Поскольку «МЮ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Френки де Йонга, фанаты считают, что Бруну должен убедить 25-летнего футболиста перебраться на «Олд Траффорд».
Вот несколько забавных комментариев:
«Возьми с собой Де Йонга».
«Агент Бруно снова вернулся».
«Забери с собой Френки, парень».
«Бруно, ты привезешь Френки домой? Буду рад, если ты это сделаешь».
«Переговоры о Де Йонге?»
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