Бруну Фернандеш отдыхает в Барселоне: фанаты «МЮ» просят его привезти в Манчестер Де Йонга

Бруну Фернандеш наслаждается отдыхом в Барселоне со своей любимой женой Аной Пиньо. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в соцсетях поделился фотографиями и видео из Барселоны. Бруну заслуженно отдыхает!

Однако фанаты считают, что «Агент Бруно», как его шуточно называют болельщики, прибыл в столицу Каталонии с другой целью.

Поскольку «МЮ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Френки де Йонга, фанаты считают, что Бруну должен убедить 25-летнего футболиста перебраться на «Олд Траффорд».

Вот несколько забавных комментариев:

«Возьми с собой Де Йонга».

«Агент Бруно снова вернулся».

«Забери с собой Френки, парень».

«Бруно, ты привезешь Френки домой? Буду рад, если ты это сделаешь».

«Переговоры о Де Йонге?»