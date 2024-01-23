1 мин.

тест

0

По ходу сезона-2023 после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».

Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:

  1. один

  2. два

  3. три

  4. четыре

  5. пять

По ходу сезона-2023 после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».

Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:

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