По ходу сезона-2023 после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».

Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:

один два три четыре пять

По ходу сезона-2023 после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».

Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются: