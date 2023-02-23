«Реал» – «ПСЖ», «Милан» – «Бавария». Были такие матчи в ЛЕ?

Уже на первой стадии плей-офф Лига Европы дразнит вывеской уровня финала Лиги чемпионов. Но так периодически случается.

Мы составили пары из топ-клубов, а ваша задача угадать: был такой матч в Лиге Европы (и в Кубке УЕФА) или нет. Удачи!

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images