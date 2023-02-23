«Барселона» – «МЮ» в Лиге Европы – это необычно. А помните другие неожиданные топ-пары турнира?
«Реал» – «ПСЖ», «Милан» – «Бавария». Были такие матчи в ЛЕ?
Уже на первой стадии плей-офф Лига Европы дразнит вывеской уровня финала Лиги чемпионов. Но так периодически случается.
Мы составили пары из топ-клубов, а ваша задача угадать: был такой матч в Лиге Европы (и в Кубке УЕФА) или нет. Удачи!
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images
Не великолепно, но достойно