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Анастасия – жена лучшего российского игрока НХЛ этого сезона. Приезжала к нему в Штаты с самого начала карьеры

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Несмотря на не самый удачный старт сезона от «Тампы», Никита Кучеров начал блестяще: набирает 1,6 очка за игру (11+12 в 14 матчах) и царит в большинстве. Даже после двух Кубков Стэнли и трех финалов подряд Куч продолжает играть на высочайшем уровне, сохраняя мотивацию.

У нападающего порядок не только на льду, но и в личной жизни. Со своей будущей женой хоккеист познакомился еще в Москве. Никита и Анастасия вместе уже не один год. В 2012 году Кучеров уехал играть в юниорскую лигу Квебека. Уже через год он был вызван из АХЛ в основную команду «Тампы». Агент форварда рассказывал, что девушка Кучерова приехала к нему во Флориду в раннем возрасте.

«Никита во всем русский человек. У него потрясающая пара с Настей, которая приезжала к нему еще в 18 лет, во времена юниорской лиги, а сейчас не только ходит на все его домашние, но и смотрит по ТВ все выездные игры».

Жена Никиты Кучерова – фото, личная жизнь хоккеиста

7 комментариев

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paha
Без утиных историй и ботекса )
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AntOn
Красотка
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Венер Кучербаев
вроде натуральная, не силиконовая.

Совет да Любовь! и побольше маленьких кучерят!!!
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zukarello
Обаятельная
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Пинающий Достоинства
Могуч 💪🏻
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Mephi027
Даешь трех Кучеровых!!!!
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