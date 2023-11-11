Анастасия – жена лучшего российского игрока НХЛ этого сезона. Приезжала к нему в Штаты с самого начала карьеры

Несмотря на не самый удачный старт сезона от «Тампы», Никита Кучеров начал блестяще: набирает 1,6 очка за игру (11+12 в 14 матчах) и царит в большинстве. Даже после двух Кубков Стэнли и трех финалов подряд Куч продолжает играть на высочайшем уровне, сохраняя мотивацию.

У нападающего порядок не только на льду, но и в личной жизни. Со своей будущей женой хоккеист познакомился еще в Москве. Никита и Анастасия вместе уже не один год. В 2012 году Кучеров уехал играть в юниорскую лигу Квебека. Уже через год он был вызван из АХЛ в основную команду «Тампы». Агент форварда рассказывал, что девушка Кучерова приехала к нему во Флориду в раннем возрасте.

«Никита во всем русский человек. У него потрясающая пара с Настей, которая приезжала к нему еще в 18 лет, во времена юниорской лиги, а сейчас не только ходит на все его домашние, но и смотрит по ТВ все выездные игры».