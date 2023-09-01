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Медведева рассказала, как затащить ее в постель. Евгения ответила на острые вопросы подписчиков

Евгения Медведева Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения ответила на острые вопросы подписчиков в соцсетях. Сначала Медведева раскрыла секрет, как можно затащить ее в постель:

«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет».

Евгения также достойно ответила на вопрос, есть ли у фигуристки расстройство пищевого поведения:

«В таких ситуациях главное уверенно говорить — да, было. Но сейчас нет, сейчас всё окей, я молодец».

Сейчас 23-летняя Медведева работает на ТВ и участвует в ледовых шоу.

1 комментарий

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ChefJhonnyMorgan
Автор конечно тот ещё #####🤡
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