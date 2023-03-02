🧑🎓 «Вот мое профессиональное медийное мнение». Яна Рудковская прокомментировала скандал между... Лиамом Хемсвортом и Майли Сайрус 🤦😂
Не хочет, чтобы он сыграл в «Ведьмаке!».
Продюсер, предприниматель, а также супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская выложила любопытный пост в своем телеграм-канале «Голубь Мира Яна Рудковская».
Профессиональный взгляд Рудковской привлекла внимание жизнь голливудских селебрити.
Яна написала (пунктуация и грамматика сохранены):
«Пишут, что Лиам Хемсворт подаёт в суд на Майли Сайрус из-за песни Flowers, потому что она испортила его репутацию.
Вот мое профессиональное медийное мнение человека, который много лет занимается шоу-бизнесом и артистами. Я думаю, что перед нами в ближайшее время будут разворачивать поучительная история под кодовым названием «помолчи, если рыльце в пушку».
Майли сделала очень умно: написала все максимально без измен, все отсылки - исключительно визуальные, сама песня стала хитом и лидером всех возможных рейтингов. А это очень важно, потому что если людям что-то нравится, какой-то продукт вызывает в них отклик, бьет в эмоцию, то они непроизвольно встанут на защиту его автора.
А уж если подтвердится история про любовниц… Как бы ни вышло так, что Лиам похоронит свою карьеру, а не спасет».
Для понимания: Лиам Хемсворт собирается подавать в суд на Майли Сайрус из-за ее нового хита «Flowers». Он посчитал, что текст песни его бывшей жены испортил его репутацию, поэтому Майли получит иск о клевете. Из-за «оскорбляющего» трека актер может потерять контракт на главную роль в «Ведьмаке».
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