Не хочет, чтобы он сыграл в «Ведьмаке!».

Продюсер, предприниматель, а также супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская выложила любопытный пост в своем телеграм-канале «Голубь Мира Яна Рудковская».

Профессиональный взгляд Рудковской привлекла внимание жизнь голливудских селебрити.

Яна написала (пунктуация и грамматика сохранены):

«Пишут, что Лиам Хемсворт подаёт в суд на Майли Сайрус из-за песни Flowers, потому что она испортила его репутацию.

Вот мое профессиональное медийное мнение человека, который много лет занимается шоу-бизнесом и артистами. Я думаю, что перед нами в ближайшее время будут разворачивать поучительная история под кодовым названием «помолчи, если рыльце в пушку».

Майли сделала очень умно: написала все максимально без измен, все отсылки - исключительно визуальные, сама песня стала хитом и лидером всех возможных рейтингов. А это очень важно, потому что если людям что-то нравится, какой-то продукт вызывает в них отклик, бьет в эмоцию, то они непроизвольно встанут на защиту его автора.

А уж если подтвердится история про любовниц… Как бы ни вышло так, что Лиам похоронит свою карьеру, а не спасет».

Для понимания: Лиам Хемсворт собирается подавать в суд на Майли Сайрус из-за ее нового хита «Flowers». Он посчитал, что текст песни его бывшей жены испортил его репутацию, поэтому Майли получит иск о клевете. Из-за «оскорбляющего» трека актер может потерять контракт на главную роль в «Ведьмаке».