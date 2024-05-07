Группа Тутберидзе не будет проводить летний сбор в Новогорске («Р-Спорт»)
Группа Этери Тутберидзе не будет проводить летний сбор в Новогорске.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Решение принято в связи с открытием во второй половине 2023 года в московском районе Ясенево нового многофункционального центра, носящего имя Тутберидзе.
Остаётся надеяться на то, что, может быть, сами что-то поснимают хоть немного. А то тяжко нам будет до сентября-то без информации!))))
Кто его сейчас мацает?