Группа Тутберидзе не будет проводить летний сбор в Новогорске («Р-Спорт»)

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Группа Этери Тутберидзе не будет проводить летний сбор в Новогорске.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Решение принято в связи с открытием во второй половине 2023 года в московском районе Ясенево нового многофункционального центра, носящего имя Тутберидзе.

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25 комментариев
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Раньше в Хрустальном лед размораживали, поэтому сборы проводили. Сейчас два льда в новом помещении. Все программы поставят у себя
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Логично, зачем ехать в Новогорск, если новый центр предоставляет все необходимые условия.
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Ответ Биатлонная зима
Хорошо, что вовремя построили такой центр, в котором ЭГТ сможет находиться много времени…. Респект ей и ее команде 👍😎⛸️
Много времени?😂А много ли времени она проводила со своими фигуристами в этом году? Или как насчёт прошлых летних сборов, где она не появилась почти что
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+8
Логично, в это время иногородние группы в Новогорске могут тренироваться.
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Хорошо, что вовремя построили такой центр, в котором ЭГТ сможет находиться много времени…. Респект ей и ее команде 👍😎⛸️
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Всё правильно, зачем в Новогорске собираться, если теперь своего льда хватает. Единственное, как быть с легендарным красным мячиком?)
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Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Не разгибаются. Пишите по-русски)
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Вопрос, кто будет оплачивать? Или фигуристы будут каждый день уезжать домой? и никаких общений с другими фигуристами. хотелось бы поподробнее.
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Что ж, больше льда другим штабам достанется.. пусть радуются.. а так, и Майя с Дашей вместе со всеми тренироваться будут, и другие, в сборную не попавшие)
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Теперь они и в родных стенах могут получить всё необходимое. Жаль только,--теперь, наверное, вообще никакой информации о группе не будем получать до самых открытых прокатов
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Ответ Железная Леди
Вопрос, кто будет оплачивать? Или фигуристы будут каждый день уезжать домой? и никаких общений с другими фигуристами. хотелось бы поподробнее.
Что оплачивать? Проезд на метро?
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А зачем сборы?! Они были нужны как подготовка в международным соревнованиям.
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Ответ Железная Леди
Вопрос, кто будет оплачивать? Или фигуристы будут каждый день уезжать домой? и никаких общений с другими фигуристами. хотелось бы поподробнее.
Скорее всего, каждый день будут приезжать на тренировки, днем и вечером уезжать домой.
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Ответ Алёна Вода
Теперь они и в родных стенах могут получить всё необходимое. Жаль только,--теперь, наверное, вообще никакой информации о группе не будем получать до самых открытых прокатов
С Первым каналом совсем окончательный разрыв? Вообще никаких даже небольших сюжетов будет? В прошлом году немного но были, да и какая разница куда им приезжать в Новогорск или в Ясенево. Могут и сами что-нибудь снять и выложить как в том году с поставленными программы, хотя похоже ту же прошлогоднюю нарезку Первый снимал. Вообщем остается только ждать.... А пока всем им хорошего отдыха!
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Ответ Екатерина Воронина
С Первым каналом совсем окончательный разрыв? Вообще никаких даже небольших сюжетов будет? В прошлом году немного но были, да и какая разница куда им приезжать в Новогорск или в Ясенево. Могут и сами что-нибудь снять и выложить как в том году с поставленными программы, хотя похоже ту же прошлогоднюю нарезку Первый снимал. Вообщем остается только ждать.... А пока всем им хорошего отдыха!
В Новогорске-то Первый всегда что-то снимал,--про всех, но и хрустальные попадали в кадр. А вот как будет в этот раз? Про тех, кто будет на сборе в Новогорске-то конечно снимут, как и раньше.
Остаётся надеяться на то, что, может быть, сами что-то поснимают хоть немного. А то тяжко нам будет до сентября-то без информации!))))
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Ответ Н.Ф.
А как поживает тот легендарный розовый мяч? Кто его сейчас мацает?
В ФМБА оставили, как сувенир
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Ответ Марина Елисеева
Что оплачивать? Проезд на метро?
Я так понимаю, что когда сборы, фигуристы где-то живут, иногда за границей , вероятно в гостинницах, питание тоже пологается, там же общаются, знакомяться с другими Фигуристами, учаться. Это какое-то событие для них. И вероятно все это оплачивает Федра. Кто-то из фигуристов написал, что сборы будут в Турции.
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Ответ Ольга Долгова
Скорее всего, каждый день будут приезжать на тренировки, днем и вечером уезжать домой.
Это уже не сборы, а обычные тренировки. Смысл сборов - в первую очередь соблюдение спортивного режима, не отвлекаясь на родителей/друзей/куда-то сходить без контроля тренера и тд. Плюс если сборы проводятся в другом климате, например в горах, это хорошо влияет на выносливость.
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Ответ Железная Леди
Вопрос, кто будет оплачивать? Или фигуристы будут каждый день уезжать домой? и никаких общений с другими фигуристами. хотелось бы поподробнее.
Разумеется, будут уезжать.
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Ответ EmperorNazer
Логично, зачем ехать в Новогорск, если новый центр предоставляет все необходимые условия.
средств достаточно не выделили на сборы... а выезжать "по одному" в каждом виде и возрастной группе - то ещё удовольствие...
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Ответ angelbf@mail.ru
Много времени?😂А много ли времени она проводила со своими фигуристами в этом году? Или как насчёт прошлых летних сборов, где она не появилась почти что
Вот это у вас познания. Откуда инфо?)
+2
-2
0
А как поживает тот легендарный розовый мяч?
Кто его сейчас мацает?
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