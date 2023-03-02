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🌸 «Белый цвет для меня - олицетворение весны». Алина Загитова в теплом свитере - новый тренд весны 😍😍😍

Алина Загитова Алина Загитова
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Ей идет абсолютно все!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подарила поклонникам весеннее настроение, порадовав их новой небольшой фотосессией.

Алина попозировала на камеру в свитере, отметив свою любовь к белому цвету:

«Белый цвет для меня - олицетворение весны. 🌸

Она всегда приносит что-то новое, как будто жизнь начинается с чистого белого листа 🤞🏻. Поэтому образ у меня соответствующий 🤍».

Идет белый цвет Алине? Или лучше желтый?

Источник - соцсети Загитовой.

1 комментарий

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Max Kirievsky
Красивое
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