😍 Загитова и Щербакова снялись для журнала Voice. Девушки даже потанцевали под запрещенного Меладзе 😅

Юные бунтарки.

Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова приняли участие в совместной фотосессии для журнала Voice.

Девушки станцевали под песню Валерия Меладзе «Иностранец».

А еще Щербакова заявила, что подростковый бунт у неё начинается только сейчас.

«Есть ощущение, что подростковый бунт у меня сдвинулся и начинается только сейчас. Я уже не так чётко следую расписанию и могу проснуться позже обычного. Не всегда строго слежу за питанием», — рассказала Щербакова в интервью журналу The Voice.