Три слова и эмодзи – Конор запостил загадочный твит. Поклонники считают, что это ответ Лиаму Нисону

Макгрегор известен схватками не только в октагоне. Крайне эксцентричное поведение Конора многих просто выводит из себя. Исключением не стал ирландский актер Лиам Нисон, известный ролями в картинах «Звездные войны», «Список Шиндлера» и «Заложница».

Нисон раскритиковал UFC и самого Конора, назвав бойца «маленьким лепреконом». Актер считает, что Макгрегор позорит Ирландию.

Судя по всему, послание Лиама Нисона дошло до адресата. В Твиттере Конора появилась загадочная публикация – всего три слова и эмодзи. Поклонники посчитали, что таким образом Макгрегор ответил на претензию артиста:

«Ирландец горд – всегда».

Если таким образом Конор действительно решил отреагировать на слова Нисона, то вышло весьма неплохо. Согласны?