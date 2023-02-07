Три слова и эмодзи – Конор запостил загадочный твит. Поклонники считают, что это ответ Лиаму Нисону
Макгрегор известен схватками не только в октагоне. Крайне эксцентричное поведение Конора многих просто выводит из себя. Исключением не стал ирландский актер Лиам Нисон, известный ролями в картинах «Звездные войны», «Список Шиндлера» и «Заложница».
Нисон раскритиковал UFC и самого Конора, назвав бойца «маленьким лепреконом». Актер считает, что Макгрегор позорит Ирландию.
Судя по всему, послание Лиама Нисона дошло до адресата. В Твиттере Конора появилась загадочная публикация – всего три слова и эмодзи. Поклонники посчитали, что таким образом Макгрегор ответил на претензию артиста:
«Ирландец горд – всегда».
Если таким образом Конор действительно решил отреагировать на слова Нисона, то вышло весьма неплохо. Согласны?
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