😱 Звезда Голливуда Лиам Нисон заявил, что ненавидит Макгрегора и UFC. Актер считает, что Конор позорит Ирландию 😤

Ирландский актер Лиам Нисон считает, что суперзвезда UFC Конор Макгрегор дал стране «плохое имя».

Макгрегор - бывший чемпион в полулегком и легком весе, первый человек, который одновременно владел двумя титулами UFC в разных весовых дивизионах.

Его популярность привела его еще дальше, чем октагон. Макгрегор сражался с Флойдом Мейвезером-младшим в крайне разрекламированном боксерском бою в 2017 году, и участвует в нескольких бизнес-проектах, включая линию одежды August McGregor и виски Proper 12.

По мнению Нисона, Макгрегор дал Ирландии плохую репутацию.

70-летний актер заявил: «Этот маленький лепрекон Конор Макгрегор позорит Ирландию. Я знаю, что он в форме, и я восхищаюсь им за это. Но я не могу этого вынести».

Слава Макгрегора, естественно, вызывает вопросы. Он и его главный соперник Хабиб Нурмагомедов были дисквалифицированы Атлетической комиссией штата Невада в 2018 году после драки на UFC 229. За пределами клетки Макгрегор был признан виновным в нападении на человека в пабе The Marble Arch в Дублине.

Нисон не остановился, раскритиковав всю концепцию смешанных боевых искусств.

Он продолжил: «UFC - я терпеть их не могу. Для меня это как драка в баре.

Я знаю, что спортсмены скажут, что я ошибаюсь, потому что они тренируются месяцами. Почему бы просто не взять бутылку и ударить другого парня по голове?».

Можно с уверенностью сказать, что Нисона не будет в толпе, когда Макгрегор вернется к действию. Макгрегор отсутствует с июля 2021 года после того, как сломал ногу против Дастина Пуарье.