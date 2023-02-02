😱 Звезда Голливуда Лиам Нисон заявил, что ненавидит Макгрегора и UFC. Актер считает, что Конор позорит Ирландию 😤
Ирландский актер Лиам Нисон считает, что суперзвезда UFC Конор Макгрегор дал стране «плохое имя».
Макгрегор - бывший чемпион в полулегком и легком весе, первый человек, который одновременно владел двумя титулами UFC в разных весовых дивизионах.
Его популярность привела его еще дальше, чем октагон. Макгрегор сражался с Флойдом Мейвезером-младшим в крайне разрекламированном боксерском бою в 2017 году, и участвует в нескольких бизнес-проектах, включая линию одежды August McGregor и виски Proper 12.
По мнению Нисона, Макгрегор дал Ирландии плохую репутацию.
70-летний актер заявил: «Этот маленький лепрекон Конор Макгрегор позорит Ирландию. Я знаю, что он в форме, и я восхищаюсь им за это. Но я не могу этого вынести».
Слава Макгрегора, естественно, вызывает вопросы. Он и его главный соперник Хабиб Нурмагомедов были дисквалифицированы Атлетической комиссией штата Невада в 2018 году после драки на UFC 229. За пределами клетки Макгрегор был признан виновным в нападении на человека в пабе The Marble Arch в Дублине.
Нисон не остановился, раскритиковав всю концепцию смешанных боевых искусств.
Он продолжил: «UFC - я терпеть их не могу. Для меня это как драка в баре.
Я знаю, что спортсмены скажут, что я ошибаюсь, потому что они тренируются месяцами. Почему бы просто не взять бутылку и ударить другого парня по голове?».
Можно с уверенностью сказать, что Нисона не будет в толпе, когда Макгрегор вернется к действию. Макгрегор отсутствует с июля 2021 года после того, как сломал ногу против Дастина Пуарье.
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