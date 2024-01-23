📹На трибунах или на парковке. Невилл и Ван Дейк выбрали место Каррагера в современном «Ливерпуле» 😂

Прожарка от капитана «красных» и легенды «МЮ».

Противостояние легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла и Джейми Каррагера уже давно вышло за пределы общей студии. И Гари, и Карра постоянно находят повод друг друга потроллить. В ноябре 2022 года во время подкаста The Overlap Невиллу сам того не зная подыграл капитан «красных» Вирджил ван Дейк.

Экс-защитник спросил Ван Дейка о том, где, по его мнению, было бы место Джейми Каррагера в нынешнем «Ливерпуле». Далее между ними случился следующий диалог:

Ван Дейк: «Ты имеешь в виду во всем составе или в старте?»

Невилл: «Ты не видишь его в одиннадцати?»

Ван Дейк: «Нет, даже во всем составе, [не] в первой двадцатке. Он был бы на трибунах» 😂

Невилл: «Ты тоже так думаешь?» 😂

Ван Дейк: «Да. А ты как думаешь?»

Невилл: «Я согласен с тобой. Матип, Конате... Я думаю, что у Каррагера был правильный характер и он боролся».

Вирджил добавил: «Подумай об этом. У тебя есть два центральных защитника, которые играют. Надеюсь, это я и Джо Гомес. У тебя есть Матип и Конате, ты не собираешься оставлять еще одного центрального защитника».

Тогда Невилл уточнил, есть ли вероятность того, что Каррагер окажется в иерархии выше Матипа и Конате, на что капитан «Ливерпуля» ответил: «Нет, и я говорю об этом серьезно». Для ушей Гари это был настоящий мед: «Я могу слушать это весь день!»

Ван Дейк уточнил у Невилла, считает ли он Каррагера лучше Матипа или Конате, а потом добавил: «Он сыграл много матчей за «Ливерпуль», но в современной игре, на мой взгляд, Матип и Конате были бы выше него». По мнению Гари, легенде «красных» было бы сейчас тяжело из-за высокой линии защиты команды Клоппа.

«Он должен играть где-то сзади, за пределами Kop, на парковке стадиона. Это потрясающе, лучшая часть The Overlap, которую я когда-либо видел!» − завершил Гари Невилл.

Несмотря на то, что этому видео уже полтора года, легенда «МЮ» на днях загрузил его в свой профиль снова, чем разозлил болельщиков «Ливерпуля». Очевидно, что для Невилла это всего лишь часть их личной вендетты с Каррой, но фаны воспринимают все слишком серьезно.