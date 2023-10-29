«Не знаю, что у него произошло в «Баварии»: Лейндерс высказался о старте Гравенберха в «Ливерпуле»

В сентябре Гравенберх перебрался из «Баварии» в «Ливерпуль». За «красных» Райан успел провести десять матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Для сравнения: за 34 игры в составе Рекордмайстера полузащитник забил один мяч и отдал одну голевую. Уже сейчас можно сказать, что в Англии он улучшил свои результаты.

На пресс-конференции перед матчем мерсисайдцев в Кубке английской лиги с журналистами общался Пеп Лейндерс.

Помощник Клоппа заявил, что «Ливерпуль» полностью доволен новичком команды:

«Мы точно знали, на что он способен. Сейчас мы видим Райана Гравенберха времен «Аякса». Я не знаю точно, что у него произошло в «Баварии», невозможно о таком судить. Но игрок, обладающий уверенностью, и игрок, у которого уверенности нет, – совершенно разные. Игровое время также, безусловно, влияет на футбол, который показывают игроки.

Вот почему Кубок лиги действительно важен для нас. Мы знаем и чувствуем: футболист, который не играет, не становится уверенным в себе. На тренировочном поле ты можешь делать все, что захочешь, но, в конце концов, на тренировках все и заканчивается.

Райан – идеальная «восьмерка» с точки зрения забитых мячей и отношения к делу. Он та «восьмерка», которую мы искали и которую получили. Мы благодарны нашим владельцам, нашим скаутам и всем, кто сделал этот трансфер возможным. Ну и конечно, хорошо, что он, как и я, голландец!»

Как вам старт Гравенберха в «Ливерпуле»? Подписание оправдало ожидания?