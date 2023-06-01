«Ливерпуль» получил положительную информацию в стремлении заполучить полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха. Сообщается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель должен представить руководству четкий план будущей роли голландского полузащитника в команде, в ином случае игрока продадут.

В дебютном сезоне за «Баварию» Гравенберх получал мало игрового времени, выйдя в старте только в шести из 33 игр и отметившись одним голом и одной передачей.

Если «Бавария» решит отпустить Гравенберха летом, «Ливерпуль» считается главным претендентом на его приобретение. Как сообщает Sky Sports, переговоры между клубом, игроком и его отцом уже состоялись.

Поскольку «Ливерпуль» покидают несколько ключевых игроков, Гравенберх может стать ценным активом, особенно с его способностью играть на левом фланге. Гравенберх оценивается в 30 миллионов евро.