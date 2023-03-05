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Новый рекордсмен «Ливерпуля» 🔥 Салах оформил дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» и обошел Робби Фаулера

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Египетский король! 👑

«Ливерпуль» просто уничтожил «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». У Салаха, который не так результативен в этом сезоне, аж 4 результативных действия ― он оформил дубль и сделал 2 результативные передачи (на Фирмино и Гакпо).

И теперь Мо стал самым результативным бомбардиром «Ливерпуля» (129 голов) в Премьер-лиге, обойдя Робби Фаулера, которому этот титул принадлежал раньше (128).

Первый гол Салах забил на 66-й минуте. Мактомини перехватил пас в штрафную, но мяч все равно добрался до нападающего, который с лету пробил точно под перекладину. Команда Клоппа повела со счетом 4:0.

Второй и рекордный гол случился на 84-й минуте. Защитники «МЮ» не смогли выбить мяч из своей вратарской, в итоге мяч оказался на ноге у Салаха, который воткнул в ближний угол, увеличив преимущество «Ливерпуля» до 6:0.

Истинный король «Энфилда»!

18 комментариев

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Матвей Бондарев
Ответ MikaSS
Одна игра еще ничего не решает. Закончится чемпионат, тогда и посмотрим, кто на каком месте будет. Факт, Ливерпуль играл сегодня лучше. Увы
Ментально мы сильнее, наш клуб и его фанаты. И эти поражения наши только глоров отсеяли, что уже хорошо. Остались только люди, которые болеют сердцем и душой за Ливерпуль, за Клоппа, за его подопечных. Так что никогда не стоит списывать Ливерпуль со счетов.
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Матвей Бондарев
Ответ Yri Yrov
никакого отношения не имеет, я сравниваю умник
Так ты сам в крайность и бросился, "умник", я же говорю, можешь дальше не писать.
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MikaSS
Ответ Матвей Бондарев
Ну и как вам с таким счётом отлетать от того, кто ниже по таблице? Ниже по таблице, но выше по морали. Когда Реал уничтожил нас на Энфилде, наши игроки так не психовали, как ваши Шоу и Фернандеш. А теперь расскажи давай
Одна игра еще ничего не решает.
Закончится чемпионат, тогда и посмотрим, кто на каком месте будет.
Факт, Ливерпуль играл сегодня лучше. Увы
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
И ты мне говоришь о крайностях? Какое дело свастика имеет до комментариев о футболе и любимом клубе? После этого твоего сравнения можешь дальше не отвечать, "логика" убийственная
никакого отношения не имеет, я сравниваю умник
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Матвей Бондарев
Ответ Yri Yrov
Комментарий удален модератором
И ты мне говоришь о крайностях? Какое дело свастика имеет до комментариев о футболе и любимом клубе? После этого твоего сравнения можешь дальше не отвечать, "логика" убийственная
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
Дядь, послушай, я истинный фанат, не глор какой нибудь, и за любое поражение Ливерпуля у меня разрывалось сердце. А некоторые манковские глоры сидели и обзывали Ливерпуль в комментах в каждой теме. А это мой им ответ. В чём проблема?
Комментарий удален модератором
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Матвей Бондарев
Ответ Yri Yrov
ну да обыграли красиво уже который раз, сам болею за Ливерпуль, но Господи зачем впадать в крайности и оскорблять соперника? Мю кто угодно но уж точно не середняк. другое дело твое мышление середняковое
Дядь, послушай, я истинный фанат, не глор какой нибудь, и за любое поражение Ливерпуля у меня разрывалось сердце. А некоторые манковские глоры сидели и обзывали Ливерпуль в комментах в каждой теме. А это мой им ответ. В чём проблема?
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Арсен Мирхамзаев
Клопп рулить!!!✊✊✊👏👏👏👍👍👍
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Yri Yrov
не пожалел что потратил трафик и посмотрел этот исторический матч
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
Салах - игрок матча, настоящий фараон! Гакпо и Нуньес - красавцы, чё творили. Алиссон шикарен. Да и вообще все играли так, как надо. Поставили середняк на его место.
ну да обыграли красиво уже который раз, сам болею за Ливерпуль, но Господи зачем впадать в крайности и оскорблять соперника? Мю кто угодно но уж точно не середняк. другое дело твое мышление середняковое
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Serega Fart
Рекорд в таком матче, легенда!!!
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Матвей Бондарев
Ответ MikaSS
Будучи сами ниже по таблице 🤣
Ну и как вам с таким счётом отлетать от того, кто ниже по таблице? Ниже по таблице, но выше по морали. Когда Реал уничтожил нас на Энфилде, наши игроки так не психовали, как ваши Шоу и Фернандеш. А теперь расскажи давай
+1
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Андрей Савин
Ответ Ibra Isaev
Жесточайшее унижение «претендентов» на чемпионство, спустили конечно с небес любителей поязвить
Я был уверен на 100% что Победа за Ливерпуль будет
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Брулин
Исторический момент. Это даже круче чем просто выиграть трофей
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MikaSS
Ответ Матвей Бондарев
Салах - игрок матча, настоящий фараон! Гакпо и Нуньес - красавцы, чё творили. Алиссон шикарен. Да и вообще все играли так, как надо. Поставили середняк на его место.
Будучи сами ниже по таблице 🤣
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-1
-1
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Ibra Isaev
Жесточайшее унижение «претендентов» на чемпионство, спустили конечно с небес любителей поязвить
+7
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+7
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Матвей Бондарев
Салах - игрок матча, настоящий фараон! Гакпо и Нуньес - красавцы, чё творили. Алиссон шикарен. Да и вообще все играли так, как надо. Поставили середняк на его место.
+8
-1
+7
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Андрей БелаРУС
Король 👑 бесспорный ....!
+3
0
+3
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Отвёртка
Легенда, нам повезло, что наблюдаем его игру вживую :)
+12
0
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