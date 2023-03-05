18 комментариев

Египетский король! 👑

«Ливерпуль» просто уничтожил «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». У Салаха, который не так результативен в этом сезоне, аж 4 результативных действия ― он оформил дубль и сделал 2 результативные передачи (на Фирмино и Гакпо).

И теперь Мо стал самым результативным бомбардиром «Ливерпуля» (129 голов) в Премьер-лиге, обойдя Робби Фаулера, которому этот титул принадлежал раньше (128).

Первый гол Салах забил на 66-й минуте. Мактомини перехватил пас в штрафную, но мяч все равно добрался до нападающего, который с лету пробил точно под перекладину. Команда Клоппа повела со счетом 4:0.

Второй и рекордный гол случился на 84-й минуте. Защитники «МЮ» не смогли выбить мяч из своей вратарской, в итоге мяч оказался на ноге у Салаха, который воткнул в ближний угол, увеличив преимущество «Ливерпуля» до 6:0.

Истинный король «Энфилда»!